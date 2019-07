NIDA vreest eigen rechter spelen om nikabverbod

Het nikabverbod werkt polariserend, stigmatiserend en isolerend. Dat zei de Rotterdamse fractievoorzitter Nourdin El Ouali van de partij NIDA woensdag tegen ANP Video, een dag voordat het verbod ingaat. „Wat ik het meest vrees, is dat mensen zich geroepen voelen om voor eigen rechter te gaan spelen."

NIDA wil boetes betalen

NIDA haalde onlangs het nieuws omdat de partij zegt boetes te willen gaan betalen die vrouwen krijgen voor het dragen van een gezichtssluier op plekken waar dat niet mag. Gezichtsbedekkende kleding is per 1 augustus verboden in het openbaar vervoer, scholen, ziekenhuizen en overheidsgebouwen. De boete op overtreding van de nieuwe wet is 150 euro.

El Ouali schat dat honderd tot vierhonderd vrouwen in Nederland een nikab dragen, een sluier die alleen de ogen onbedekt laat. „Op 17 miljoen Nederlanders is de vraag: wat voor probleem lossen we eigenlijk op hier? Het is een minimaal deel. Het zijn vaak vrouwen die als je ze spreekt zelf aangeven dat ze dat doen vanuit hun religieuze beleving."

De Rotterdamse fractievoorzitter Nourdin El Ouali. / Bart Maat | ANP

Symboolmaatregel

De fractievoorzitter noemt het verbod een symboolmaatregel. „Maar de gevolgen zijn verregaand. Het is een zware inbreuk op de vrijheid van religie van de personen in kwestie." Ook is het een beperking van de bewegingsvrijheid van vrouwen die een nikab dragen, zegt hij. „Zij mogen straks als de wet wordt nageleefd niet in een metro, bus of tram, ze mogen niet in een ziekenhuis komen, ze mogen niet op het schoolplein komen, ze mogen niet aangifte doen op een politiebureau."

Het meest vreest hij echter dat mensen voor eigen rechter gaan spelen als ze iemand in een nikab zien. „Dat ze denken van: hé, dat mag niet en dat ze dan denken: ik sta in mijn recht als ik zo iemand naar de grond werk en de politie bel."