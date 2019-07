Nederlandse stellen ruziën vaak over rijgedrag

Je kent het vast wel: je zit bij iemand in de auto en keer op keer houd je je hart vast als ze bezig zijn met een manoeuvre of als ze nét nog even door dat oranje licht gaan. Ruim de helft van de Nederlanders stoort zich aan het rijgedrag van hun partner, een op de drie maakt er zelfs ruzie om.

Dat blijkt uit onderzoek van Acties.nl, uitgevoerd door Panelwizard. Vooral vrouwen (59 procent) ergeren zich aan het rijgedrag van hun partner. Het meest kritisch zijn jonge vrouwen, daarvan stoort 64 procent zich aan de rijstijl van een ander. Maar ook mannen kunnen hun gevoelens van irritatie niet altijd inhouden, de helft van hen ergert zich regelmatig aan de stuurkunsten van hun wederhelft.

Friese stellen ruziën het vaakst over rijstijl. /Acties.nl

Goedbedoeld advies

Je kunt ook maar beter oppassen wanneer je in de bijrijdersstoel zit en tips of advies wil geven met betrekking tot autorijden. Voor maar liefst 53 procent van de bestuurders is dit heel hinderlijk en het kan leiden tot ruzie. Vooral vrouwen zitten niet te wachten op goedbedoelde opmerkingen over hun rijvaardigheid. Maar het geven van advies helpt mogelijk wel: maar liefst dertig procent rijdt voorzichtiger wanneer hun partner bij ze in de auto zit.

„Ik pas mijn rijstijl niet aan vanwege mijn vriendin. Wellicht dat ik de koppeling iets minder gehaast laat opkomen bij het stoplicht en wat langer achter een vrachtwagen blijf rijden. Maar eerlijk is eerlijk; dit beperkt zich niet alleen tot mijn vriendin en geldt voor alle eventuele bijrijders", aldus Vince Franke van Acties.nl.

Alhoewel er veel bestuurders zijn die dus voorzichtiger gaan rijden wanneer hun partner bij hen in de auto zit, stapt zes procent liever helemaal niet in als hun wederhelft achter het stuur zit. Mannen (acht procent) zijn hierover fors sceptischer dan vrouwen (slechts vier procent).

Moeilijke manoeuvres

Veel Nederlanders - één op de vijf - voeren liever geen ingewikkelde handelingen uit met hun partner op de bijrijdersstoel. Maar wat opvalt, is dat het percentage vrouwen dat zich daar niet gemakkelijk bij voelt maar liefst drie keer hoger is dan het percentage mannen. Van de vrouwen voert namelijk 31 procent liever geen moeilijke manoeuvres uit als haar partner erbij is, tegenover slechts elf procent van de mannen.