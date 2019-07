Nederland schaft extra F-35-straaljagers aan

„Wie is jullie stagebegeleider?” Een vrouw van begin twintig, bril op, paardenstaart in, kijkt ons vragend aan. „Ah, ik zie het al”, zegt ze als twee Metro-verslaggevers zwijgen. „Jullie komen stagelopen bij Bert. Hij is er vandaag niet, dus hier is jullie stagepakket. Veel succes.”

Zo begint de Escape Game in het Rijksmuseum in Amsterdam. Het is geen Escape Room, want je zit niet vast in een kamer, maar in het hele museum. De bedoeling: het mysterie rond de Nederlandse kunstschilder Johannes Torrentius oplossen.

Stagebegeleider