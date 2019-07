Midnightsnack en bodycheck in dit luxe dierenhotel

In dit landelijk gelegen dierenhotel met privézwembad, midnightsnack, dagelijkse bodycheck en vloerverwarming checken baasjes hun kostbaarste bezit in. ,, Slaap lekker schatjes, mama komt gauw weer terug.”

All inclusive

Geen chocolaatje op het kussen, wel een brokje voor het slapengaan slash een midnightsnack, vlak na het laatste rondje uit voor de dag. Bij de receptie staat een glazen pot vol hondenkoekjes en kattensnoepjes, in de buitenverblijven prijken schelpvormige zwembadjes voor een verfrissende snuitduik en een ruim opgezet parcours, voor wat lichaamsbeweging tijdens de vakantie. De konijnen verdwijnen bijna in het verse hooi, in de kennels is vloerverwarming, de poezen paraderen tevreden door hun gedeelde huiskamer, met dunne blauwe bandjes om de hals, als ware all inclusive gasten. In dierenhotel Pocahondas is het goed toeven voor hond tot varkentje en kameleon, en alles ertussenin.

Verwende schildpad

De hoofdmoot van de gasten is de hond, op de poot gevolgd door katten, konijnen en cavia’s, vertelt eigenaar Rita de Vos, en nee, een vos hebben ze nog nooit te logeren gehad. Niet als betalende gast in elk geval. Ook de wat meer exotische toeristen komen vakantie vieren. ,,We hebben regelmatig kameleons en een baardagame op bezoek, die voeren we krekeltjes als diner.” Varkentje Pablo en de twee geitenbroertjes behoren ook tot de vaste clientèle, evenals eenden, vissen en vogels. ,,En dan is er ook nog een heel verwende schildpad die het hele jaar door framboosjes eet.”

Depri hond

Een vliegtuig verdwijnt achter de horizon, waarschijnlijk vol reizigers op weg naar hun vakantieadres en dichtbij blaft een hond, en nog een. Is ze wel aan gewend. Net zoals je je parfum vaak zelf niet meer ruikt, hoort ook zij het geblaf niet meer. Tenzij het een ‘blaf om hulp’ is, dan springt haar zesde zintuig aan. Ze praat tegen ze, kijkt ze goed in de ogen. Ze is nog net geen hondenfluisteraar, maar ze ‘voelt’ ze. ,,Ik merk soms dat een hond depri is.” En dan komt De Vos in actie. Extra veel aandacht, lief tegen het beestje praten, nog een rondje lopen, ,,of ik laat hem bij ons thuis logeren als het echt even moeilijk is voor zo’n hond."

,,Weet je wat het is...” Een serieuze blik in haar ogen, minstens zo blauw als de zwembadjes in de buitenverblijven. ,,Voor veel eigenaren is hun hond het dierbaarste bezit. Voor de een hun beste maatje, voor een ander een vervanging voor kinderen. Ze willen allemaal het allerbeste.” Het beste is thuis, ,,daarna komen wij, uw wens is voor ons een uitdaging, luidt ons motto.”

Tweevoeter

Haar dierenliefde is groot en dat begon als kleine Rita al, met haar zakken vol met pissebedden die ze een mooi huisje wilde geven. Haar eerste hond kreeg ze op haar vierde -,,ik noemde haar Ronny”- en sindsdien zijn er altijd viervoeters in haar leven geweest. Met tweevoeter Kees, met wie het liefde op het eerste gezicht was in een bar-dancing in Aalsmeer, heeft ze twee kinderen en runt ze sinds 2006 het dierenhotel.

Verhalen zijn er genoeg, blikt de blondine met een grote lach terug. De vrouw met de goudvis in het Tupperware-doosje bijvoorbeeld. ,,Wat moet ik daar nou voor rekenen, dacht ik, en ze zal toch nog wel een kom uit de auto halen?” Een euro per dag, werd het en nee, het bleek een goudvis zonder kom. Niet om aan te zien, vond de dierenvriendin, dus ze kocht een super-de-luxe aquarium. ,,Dat beestje heeft hier de tijd van zijn leven gehad, hij kon eindelijk eens naar buiten kijken.” A room with a view, wat hij de rest van zijn leventje heeft gehouden, want de vrouw nam bij het uitchecken (7 euro) gewoon het hele aquarium mee.

Ook de vrouw met de vijf hazenwindhonden vergeet ze nooit meer. Elke avond belde de dame vanaf haar vakantieadres om haar huisdieren welterusten te zeggen. ,,‘Slaap lekker schatjes, mama komt gauw weer terug’... Stond ik daar met mijn telefoon bij die hondenoren!” Een echt hondenleven, knipoogt De Vos, die regelmatig een vakantiefotootje van de dieren naar haar klanten appt: ‘Groetjes uit Pocahondas!’

Vakantieliefde

‘Dokter Alba, kom eens kijken’. Een zin die klinkt wanneer ze het niet vertrouwen, ,,als een hond bloederige spuitpoep heeft bijvoorbeeld”, en daarom hun dierenarts wordt gebeld. Beter voorkomen dan genezen, beaamt de Noord-Hollandse, maar net zoals in een mensenhotel, staat ook in het dierenhotel soms een gast niet meer op na de nacht, of zakt hij door z’n benen tijdens de wandeling. Dat zijn verschrikkelijke momenten, schudt ze haar hoofd. Zeldzaam gelukkig, maar als het gebeurt, en het slecht-nieuws-gesprek wacht, moet ze eerst even ‘drie keer ademhalen’. ,,Dat zijn de rotste telefoontjes die er zijn.” Voor de klant, maar ook voor haar, ,,je krijgt soms wel van alles over je heen, maar dat hoort ook bij een stukje rouwverwerking, denk ik.”

Maar er is ook liefde, verklapt de dierenhotelier, die zelf ter ontspanning het liefst gaat wandelen in Oostenrijk. Honden die de hele dag door met elkaar spelen, achter elkaar aan rennen en aan elkaars kontje blijven ruiken. Echte vakantieliefde dus, iets wat ze de baasjes ook vertellen bij het uitchecken. ,,Het gaat soms zo ver dat data daarna op elkaar worden afgestemd, zodat hun honden weer samen vakantie kunnen vieren.”

Vijf sterren

POezen, CAvia’s, HONDen Andere Soorten. Pocahondas dus, het all-inclusive dierenhotel, net buiten Amsterdam (Osdorp), waar de toeterende scooters en bellende trams ver te zoeken zijn. In alle rust en aan het water ligt het bijna landelijk gelegen hotel. En dan is er ook nog eentje in Abbenes. Sinds kort runt Rita de Vos ook Animal Travel, waarmee dieren voor klanten over de hele wereld worden verscheept. Zo rijdt echtgenoot Kees regelmatig met een Duitse staander of Engelse dog achterin op weg naar hun nieuwe huisje en vloog Rita onlangs naar het zonovergoten Palma, ook met hond. Een goede verdeling, glimlacht ze, ,,Kees is van de ritjes, Rita van de vluchtjes.”