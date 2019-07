Meisje (6) dronk ghb: taakstraf voor schuldige

Een 45-jarige man heeft een taakstraf gekregen, omdat door zijn toedoen een zesjarige meisje ranja met ghb dronk en in een coma raakte. Ze heeft hierbij zwaar letsel opgelopen.

Onbemand moment

Het meisje speelde bij haar vriendinnetje en kreeg van de vader wat limonade. Zelf nam hij ook een glas, waar hij een scheutje ghb in deed. Hij had echter niet door dat er van zijn limonade gedronken werd, toen hij even naar de schuur ging.

Vrijwel direct werd het meisje ziek en moest ze naar het ziekenhuis. Ze moest onder andere braken braken, had forse ademstops en ademhalingsstoornissen. Uiteindelijk raakte ze in een coma. Al snel bleek dat ze ghb had binnengekregen.

Urine- en bloedonderzoek

Pas na het urine- en bloedonderzoek, een maand later, gaf de man toen dat het meisje mogelijk van de verkeerde ranja had gedronken. Hij stelde niet te weten dat het om ghb ging. Naar eigen zeggen zou hij de vloeistof hebben gekregen van iemand op zijn sportschool, die het aanraadde als vetverbrander.

Hoewel er geen opzet in het spel is, oordeelde de rechtbank wel dat de man nalatig heeft gehandeld. Ook het niet direct geven van alle informatie spreekt niet in zijn voordeel. Iets dat de rechtbank wel in zijn voordeel meewoog, is dat hij het meisje direct naar het ziekenhuis bracht. Ook zijn schuldgevoel en spijt leken echt.

Schadevergoeding

De man heeft uiteindelijk een taakstraf van 180 uur opgelegd gekregen. Daarnaast moet hij een schadevergoeding van 2.700 euro betalen aan de familie.