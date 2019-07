Meeste creditcards worden gestolen in Nederland

Tijdens een stedentrip in drukke steden als Barcelona, Parijs of Rome zijn we vaak extra alert op onze portemonnee. Maar in eigen land lijkt dat iets minder het geval. Niet Spanje of Frankrijk, maar Nederland staat - ook in de vakantieperiode - bovenaan de lijst van landen waar de meeste creditcards gerold worden. Op 2 en 3 staan Spanje en Frankrijk, gevolgd door Italië en Portugal.

In 8 procent van de gevallen is er na diefstal van de creditcard ook echt sprake van schade. Gemiddeld gaat het daarbij om een schadebedrag van 800 euro. Dat blijkt uit cijfers van International Card Services (ICS). En in te veel gevallen wordt de pincode bij de creditcard bewaard.

Nederlanders gebruiken creditcard veel

ICS bestudeerde cases van ruim 6000 geblokkeerde kaarten. Hieruit blijkt dat vanaf 1 januari 2018 tot juni 2019 de meeste creditcards zijn gerold in Nederland. „Nederlanders gebruiken hun creditcard veel, ook in eigen land. Om misbruik van creditcards te voorkomen, monitoren we dag en nacht op ongebruikelijke transacties. Als we verdachte transacties zien waarschuwen we onze klanten. In geval van diefstal weet je het zelf vaak als eerste. Het is dan belangrijk om de creditcard direct te laten blokkeren door de creditcardmaatschappij en daarna aangifte te doen bij de lokale politie," zegt Jan-Bas Pietersen, adviseur voor Fraude Risk Management bij ICS.

Na Nederland worden in de zomermaanden de meeste creditcards gestolen in Spanje, Frankrijk en Italië. Als er wordt gekeken naar steden dan staat Amsterdam bovenaan, gevolgd door Barcelona.

Wees alert op drukke en toeristische plekken

Let daarom goed op je spullen en scherm je pincode af bij het intoetsen. Wees alert op toeristische en drukke plaatsen. Een bekende tactiek van zakkenrollers is afleiding creëren. Denk hierbij aan voetballers of acrobaten die kunstjes opvoeren en je afleiden, terwijl een mededader zijn slag slaat. Of iemand die de weg vraagt terwijl zijn of haar handlanger je zakken leegt. En uiteraard, bewaar de pincode nooit bij de creditcard. Niet op een papiertje en niet opgeschreven als telefoonnummer. Want dat weten criminelen ook.