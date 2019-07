McDonalds opent ‘zandrestaurant’ in Kijkduin

McDonald’s tilt de zandtaartjes op het strand naar een compleet nieuw niveau. Woensdag 31 juli opent McDonald’s namelijk een waar ‘zandrestaurant’ op het strand van Kijkduin. De creatie is van de hand van zandkasteelbouwer Alec Messchaert en is nog tot en met zondag 4 augustus te bewonderen.

Wereldprimeur

Na het kleinste restaurant ter wereld vorig jaar was McDonald’s op zoek naar een nieuwe wereldprimeur. Als er dan iets typisch zomers is dan is het wel een zandkasteel, zegt McDonald’s communicatiemanager Eunice Koekkoek. „Strand en fun!”

Het project is een onderdeel van de Summer Surprises. De hele zomer trakteert de fastfoodketen snackfanaten op verrassingen. In de afgelopen weken werden gasten al in een poolcar meegenomen voor een ritje door de drive en kregen fans een achterbankconcert van Wulff en Miss Montreal als traktatie.

Zandtaartjes

De vraag is nu natuurlijk of we op zandtaartjes zijn aangewezen als we honger krijgen op het strand. „Eten bestellen in het zandrestaurant zit er helaas niet in”, lacht Koekkoek. De creatie van Messchaert kunnen we wel bewonderen maar niet betreden. Ze verklapt wel dat het promoteam op het strand present is om de badgasten te trakteren. „Die zijn iedere middag aanwezig en komen op verschillende momenten langs met lekkere verrassingen.”

Kunnen we er ook een gele M en een zandballenbak verwachten? „Haha, nee het is echt primair het restaurant. Natuurlijk zijn er wel McDonald’s-iconen in verwerkt, die hamburger en McFlurry mogen niet ontbreken.” Messchaert heeft anderhalve week aan zijn sculptuur gewerkt. Rond 13.00 uur is het restaurant klaar en opent het zandkasteel de spreekwoordelijke deuren.