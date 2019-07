Lyrische repliek op Eurovisieplannen Maastricht

We begonnen met tien steden die wel oren hadden naar de organisatie van het Eurovisie Songfestival, vijf hiervan dienden een officieel bidbook in en hiervan zijn er inmiddels alweer drie afgevallen. Rotterdam of Maastricht, een van deze twee moet het Eurovisie Songfestival van 2020 gaan organiseren. Nadat de bidbooks vorige week in ontvangst genomen waren, stonden deze week de stadsbezoeken op het programma. Woensdag bezocht de songfestivalcommissie Maastricht en donderdag is de Maasstad van Zuid-Holland aan de beurt.

Sietse Bakker van deze commissie was zeer onder de indruk van de plannen van de Limburgers. Volgens hem zal Rotterdam donderdag met een behoorlijk goede impressie moeten komen, willen ze het de Maastrichtenaren moeilijk maken. Maastricht als gaststad en MECC als concerthal maakten een positieve indruk op Bakker die eveneens werkzaam is als hoofd producer Events bij de NPO.

VR-Bril

De meeste mensen denken dat Ahoy de geschiktere locatie is om het evenement te huisvesten, „maar we hebben vandaag ook gezien dat je heel goed in het MECC ook een fantastisch songfestival kunt organiseren", zegt Bakker tegen ANP Video. „Daarom doen we ook die locatiebezoeken, zo kan je echt even feeling krijgen met de hal, met de publiekstromen, met mogelijkheden voor de techniek en decor."

Bakker doet een boekje open over waar specifiek op is gelet tijdens het bezoek. „Je let natuurlijk op de grote lijnen, de positionering van de verschillende hallen, hoe kan je het logistiek allemaal inrichten en kun je dat veilig doen? Maar Sietse en zijn team letten ook op details: „van waar gaan die deur eigenlijk naartoe, en van hoe kom je van A naar B? Hoe breed is het, hoe hoog is het?"

Maastricht wil het songfestival in ieder geval "ontzettend graag" huisvesten, weet de keurmeester van de NPO. „Dat zag je ook in het bidbook en dat kregen we vandaag ook weer bevestigd."

Bakker kreeg van de Limburgers een VR-bril op om te zien hoe zou het er uit ziet met decor, tribunes en een green room. „Dat geeft toch wel een goeie indruk. Fijn ook om te zien dat je daarmee het bidbook bevestigt: hier zou je een mooi songfestival kunnen neerzetten."

Sietse Bakker van de NPO bezocht MECC woensdagmiddag /ANP

De gooi van Ahoy

Volgens de songfestivalorganisator is het zeker geen uitgemaakte zaak en maakt Rotterdam nog altijd evenveel kans om het muziekfestijn te huisvesten. „Het zijn hele verschillende steden, daarom willen we gaan kijken, gaan luisteren, en zo een gewogen beslissing nemen."

Toch lijken de Rotterdammers en Ahoy donderdag hun borst nat te moeten maken als Bakker en zijn team langskomen voor het locatiebezoek. Maastricht heeft een erg goede indruk gemaakt en het is nu aan hen om deze te overtreffen. Toch heeft hun rivaal een hele belangrijke troefkaart; songfestivalwinnaar Duncan Laurence groeide namelijk op in Hellevoetsluis en maakt er geen geheim van dat hij het Songfestival graag naar 010 ziet komen.

Helaas voor de Rotterdammers heeft de singer-songwriter echter geen invloed de stad waar hij zijn nummer Arcade in mei 2020 ter gehore zal brengen, dit besluit ligt volledig in handen van de NPO en de EBU.

Afvalrace

De strijd om thuisstad te worden barstte al vlak na de winst van Duncan Laurence in alle hevigheid los. Toch bleek de huisvesting van het Songfestival toch voor velen niet haalbaar, de eisen van de EBU waren behoorlijk fors en dit was dan ook de reden voor steden als Zwolle, Leeuwarden, Breda, Den Haag en Enschede reden om geen bidbook in te dienen. Ook Amsterdam behoorde tot de afvallers toen bleek dat de beoogde locaties niet beschikbaar waren.

Uiteindelijk dienden Utrecht, Arnhem en Den Bosch vorige week daadwerkelijk een bidbook in, maar deze bleken om uiteenlopende redenen niet op te kunnen boksen tegen die van Rotterdam en Maastricht. Den Bosch moest het doen met weinig geld en Arnhem had naar verluidt problemen met de faciliteiten. Het bid van Utrecht eindigde in een drama omdat het plafond van Jaarbeurs te laag bleek en dat de gemeenteraad niet van plan was om ook maar een cent aan de organisatie van het Songfestival uit te willen geven.