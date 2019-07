Lichaam gevonden bij zoektocht strand Makkum

Heb jij vannacht een beetje kunnen slapen of lag je te woelen in een snikhete kamer? Die kans is groot, want door de warme temperatuur hebben we een tropennacht achter de rug. Sterker nog: de nacht van donderdag op vrijdag werd de warmste nacht ooit gemeten: het werd niet kouder dan 22,9 graden. Er is nu officieel sprake van een hittegolf.

Vrijdag is het de vijfde dag op rij dat het warmer is dan 25 graden: we kunnen temperaturen van 33 tot 39 graden verwachten. In het oosten is er zelfs een superhittegolf mogelijk.

Vijf dagen boven de 30