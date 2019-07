Levenslang voor dood Nederlander in Filipijnen

Voor de moord op de Nederlander Willem Geertman in 2012 is op de Filipijnen een man veroordeeld tot levenslang. De destijds 67-jarige Geertman werd op klaarlichte dag doodgeschoten in de stad Angeles in het noorden van het land. Hij leefde al meer dan veertig jaar op de Filipijnen en hielp er boeren, stamleden en milieugroepen.

Voortvluchtig

De dader, Marvin Marzan Nuguid, moet de nabestaanden ook een schadevergoeding betalen, oordeelde de rechter volgens Filipijnse media. De Nederlander was getrouwd met een lokale vrouw. Zij laat aan de krant Inquirer weten dat het recht nog 'niet compleet' is. „Het is vastgesteld dat de schutter schuldig is, maar het brein is nog steeds voortvluchtig", zegt ze.

Geertman had vlak voor zijn dood geld van de bank gehaald. Volgens een ooggetuige werd hij vastgehouden door twee mannen toen hij werd doodgeschoten.