Lees de krant van morgen nu al online!

De krant van maandag 8 juli is af, gedrukt en morgen te vinden op onder andere de grote stations in Nederland. Kun je niet wachten? Wij geven je alvast een voorproefje!

Sportweekend

Onze Oranjeleeuwinnen, wat hebben ze gestreden. Zo lang gebruld, maar begrijpelijke tranen. Wij schreven een wedstrijdverslag, zodat je nog even kan nagenieten. „De teleurstelling is groot, maar trotsheid moet ons straks overheersen. We hebben een fantastisch toernooi gespeeld", aldus keepster Sari van Veenendaal.

Naast de WK-finale, was er meer opmerkelijk sportnieuws. Voor het eerst in dertig jaar stond er een Nederlander met een gele tourtrui om zijn schouders. Mike Teunissen! Maar wie is deze jongen? Wij geven je de ins-and-outs.

En meer...

Daarnaast geven we je elke maandag leesvoer omtrent carrières. Dit keer: een droombaan als prins(es) in de vakantie! Want jawel, alles is mogelijk.

En als kers op de taart was Metro's Tim dit weekend op het festival Down The Rabbit Hole. Hij laat je nog even meegenieten in voordat je aan je werkdag begint.

