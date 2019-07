Kustwacht VS onderschept drugs-duikboot vol cocaïne

In een video, vrijgegeven door de Amerikaanse kustwacht, is te zien hoe soldaten op volle zee een smokkelduikboot op spectaculaire wijze hebben laten stoppen. De zelfgemaakte duikboot was op weg naar de Verenigde Staten en vervoer zo'n 8000 kilo cocaïne, goed voor een straatwaarde van meer dan 200 miljoen euro.

De raid vond midden vorige maand plaats, maar donderdag pas werd bekend wat er aan boord van de onderzeeër was gevonden.

Bodycam

De beelden van de spectaculaire actie werden gemaakt met een bodycam die een van de soldaten van de kustwacht droeg. In het filmpje is te zien hoe de boten van de kustwacht de zelfaangedreven semi-duikboot achtervolgen. De boot voer met hoge snelheid door de golven van de Stille Oceaan.

Nadat een soldaat meermaals roept dat de duikboot moet stoppen, besluit hij klaarblijkelijk dat dat geen effect zal hebben. „Dat wordt geen gemakkelijke klus", zegt de soldaat, net voordat hij op het dek van de duikboot springt, die zich nog altijd voortbeweegt. Een ander springt hem achterna en samen weten ze zich staande te houden. Ze beginnen op het luik te bonzen, na enige tijd doet de smokkelaar het open. Hierna kan de kustwacht de duikboot samen met zijn smokkelwaar in beslag nemen.

Veertiende drugsboot

Zulk soort drugsboten komen vaker voor, dit is al de veertiende onderschepte smokkelboot in drie maanden. In totaal werd er 18 ton cocaïne en 420 kilo marihuana gevonden. Volgens de kustwacht is de totale straatwaarde van de drugs 569 miljoen dollar.

Ondanks dat vrij veel boten zijn onderschept, schat de kustwacht dat dat maar elf procent van alle zelfgemaakte boten in de Stille Oceaan is. Het blijft voor hen „zoeken naar een speld in een hooiberg”.