Kruijswijk klimt naar derde plek in tourklassement

Steven Kruijswijk heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France uitstekende zaken gedaan voor het klassement. Hij passeerde in de 20ste etappe van de Tour de Frans de Fransman Julian Alaphilippe in het algemeen klassement en staat nu derde.

Alaphilippe droeg veertien dagen de gele trui en had tot de voorlaatste etappe zicht op het podium, maar de Franse wielerhoop kon in de beslissende etappe naar Val Thorens niet meer mee met de beste klassementsrenners.

Kruijswijk derde

De renner van Deceuninck - Quick-Step moest op 13 kilometer van de aankomst in het skioord lossen en verloor al snel veel tijd. Hiervan profiteerde de Nederlandse kopman van Team Jumbo-Visma die voor aanvang van de etappe nog op een vierde plek stond.

De inzinking bij Alaphilippe betekende dat Steven Kruijswijk virtueel steeg naar de derde plaats en daarmee een podiumplek in de Tour voor het grijpen heeft. De Nederlander reed in de klim nog in gezelschap van geletruidrager Egan Bernal en nummer twee Geraint Thomas. Een aanval op het geel zat er echter niet meer in.

Bernal mag zich officieus winnaar van de Tour noemen. Normaal gesproken verandert er zondag niets meer in het klassement in de laatste etappe naar Parijs. Kruijswijk zal dus als derde eindigen achter Thomas, die vorig jaar de Ronde van Frankrijk won.Met zijn 22 jaar wordt de Colombiaan Bernal de jongste winnaar van de Tour in meer dan 100 jaar.

Blijven vechten

Steven Kruijswijk was duidelijk in zijn reactie nadat hij als nummer drie van het algemeen klassement was gefinisht in de voorlaatste etappe in de Ronde van Frankrijk. "Dit moest het zijn en dit is het geworden. Het kan niet beter", zei hij bij de NOS. "Ik ben heel blij."

„Ik was er al heel dichtbij", vervolgde Kruijswijk. „We wisten dat de missie kon slagen. Ik heb altijd de hoop op het behalen van het podium behouden en ben blijven vechten. De ploeg is in mij blijven geloven. Het is super dat het is gelukt."

Wel was het zwaar, zei Kruijswijk. „Het moest van heel diep komen. Maar ik wist dat dat voor iedereen gold. Dat we Julian Alaphilippe er vanaf zouden rijden had ik wel verwacht. Ik moest me niet door iemand anders laten verrassen. Dat is niet gebeurd."

Steven Kruijswijk kan terugkijken op zijn meest succesvolle grote wielerronde ooit. Hoewel hij er enkele keren dichtbij zat, eindigde hij nog nooit op het podium in een van de grote rondes. Zijn beste prestaties waren tot deze tour een vijfde plaats in de Tour de France van vorig jaar en een vierde stek in de Giro van 2016 en de Vuelta van 2018.

Ingekorte rit

De Italiaan Vincenzo Nibali won de 20e en voorlaatste rit naar Val Thorens, fors ingekort vanwege de weersomstandigheden. Hij was vroeg in de slechts 59 kilometer lange etappe ontsnapt met een groepje en wist als enige tot aan de finish stand te houden. Met 10 seconden voorsprong op Alejandro Valverde kwam de winnaar van de Tour van 2014 boven. Bernal arriveerde als vierde op 17 tellen, met Thomas in zijn wiel. Kruijswijk gaf in de slotmeters zelfs nog wat seconden toe en finishte als achtste op 25 seconden.

Jumbo-Visma nam op de slotklim het heft in handen. George Bennett en Laurens de Plus reden een bijzonder hoog tempo. Alaphilippe, de Franse wielerhoop die veertien dagen in het geel reed en tot de voorlaatste rit zicht had op het podium, brak onder het geweld van de helpers van Kruijswijk. Hij loste en verloor veel tijd. Kruijswijk was daarmee al verzekerd van de derde plaats. Pogingen om Bernal en Thomas uit het wiel te rijden mislukten.