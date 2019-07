Koppel sterft op dezelfde dag, na 71 jaar huwelijk

Na een huwelijk van 71 jaar is een Amerikaans echtpaar op dezelfde dag, precies twaalf uur na elkaar, overleden. Dat meldt de Amerikaanse zender WRDW. Op hun bruiloft maakten ze de belofte 'tot de dood ons scheidt' met elkaar, en daar hebben ze zich tot op de dag aan gehouden.

Herbert overleed afgelopen vrijdagochtend om 2.20 uur. Zijn vrouw Francis blies precies twaalf uur later, om 2.20 uur 's middags, haar laatste adem uit.

„Het is prachtig hoe ze 71 jaar samen waren, en nu samen in de hemel zijn. Het is een geweldig liefdesverhaal", zegt de familie van Francis en Herbert.

Te laat op de bruiloft

Dat het stel zo lang getrouwd was, is op zich al erg bijzonder. Vorig jaar juni vierde het stel 70 jaar huwelijk en zocht dezelfde zender, WRDW, ze op. Ze maakten een filmpje waarin ze hun levensverhaal vertelden. Het opmerkelijke verhaal begint in een café, waar het echtpaar elkaar voor het eerst zag. Ze waren toen 16 en 22.

Toen Herbert haar uiteindelijk ten huwelijk vroeg, hoefde Francis niet lang na te denken over het antwoord. „Natuurlijk", zei ze. Dat ze daarna ook daadwerkelijk in de echt verbonden werden, was een klein wonder. Herbert kwam namelijk een uur te laat op de bruiloft, waarna de predikant hen niet meer wilde trouwen. Hij moest overgehaald worden, maar gelukkig wilde hij Francis en Herbert alsnog tot man en vrouw verklaren.