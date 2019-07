Kersverse loterijwinnaars opgepakt om heroïnehandel

Het moet een bijzondere dag geweest zijn voor de 59-jarige Migdalia Cruz en haar 39-jarige zoon Luis Correa toen ze donderdag 20.000 dollar (17.900 euro) met een kraslot wonnen.

Lang heeft het tweetal echter niet kunnen genieten van hun mooie geldprijs, later op de dag werden zij namelijk aangehouden voor heroïnehandel in de buurt van een school, zo meldt The Florida Man Times. Dit alles vond vanzelfsprekend plaats in de Amerikaanse staat Florida, waar wel vaker gekke dingen gebeuren.

Pieken en dalen

Cruz was naar Orlando gekomen om het prijzengeld in ontvangst te nemen nadat zij een winnend kraslot bleek te hebben. Kennelijk wilden de moeder en zoon graag nog iets extra's verdienen met hun handel in verdovende middelen. Maar dit hadden ze beter niet kunnen doen.

Correa werd door agenten betrapt terwijl hij drie zakken drugs in zijn handen had, wat later bleek te gaan om heroïne en fentanyl. Hierbij werd ook de moeder en een 34-jarige handlanger door de agenten ingerekend.

Tijdens een huiszoeking later die dag, stuitten de autoriteiten nog meer verboden handelswaren. In het huis van de geluksvogels werden opiaten, pijnstillers, XTC-pillen en cocaïne in aangetroffen. Het duo is in bewaring gesteld en zit vast tot ze voor de rechter verschijnen tenzij zij een borgsom van 32.000 en 4.500 euro voldoen. Helaas is de kraslotwinst hiervoor niet afdoende.