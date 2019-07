Kerkgangers zijn meer betrokken bij de maatschappij

Nederlanders die horen bij een religieuze stroming én regelmatig religieuze diensten bijwonen, zijn meer maatschappelijk betrokken dan niet-kerkgangers. Ook hebben deze mensen vaker een groter vertrouwen in andere mensen en maatschappelijke organisaties. Dat blijkt uit het onderzoek Sociale Samenhang en Welzijn van het CBS.

Iets meer dan de helft van de Nederlanders rekende zich in de periode 2012-2017 tot een religieuze stroming, één op de zes daarvan ging regelmatig naar een bijeenkomst. Een kwart van deze mensen was rooms-katholiek, 16 procent protestant, 4,6 procent moslim en 5,9 procent behoorde tot een andere religie.

Vertrouwen in anderen

Meer dan de helft van de Nederlanders, 59 procent, heeft vertrouwen in andere mensen. Maar ook een groot deel, 41 procent, zegt juist dat je niet voorzichtig genoeg kunt zijn in de omgang met anderen.

Bij vrijwel alle geloofsgroepen heeft een meerderheid vertrouwen in anderen. Bijna driekwart van de mensen die bij de Protestantse Kerk Nederland hoort en regelmatig naar de kerk gaat, zegt vertrouwen te hebben in anderen. Onder PKN'ers die niet of weinig naar de kerk gaan is het percentage iets lager, 66 procent. Moslims vormen een uitzondering, nog geen vier op de tien zeiden vertrouwen te hebben in anderen.

Vrijwilligerswerk

Van de gehele Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder, zegt 62,6 procent minstens een keer in de maand actief te zijn binnen verenigingen. Ook bijna de helft heeft zich minimaal één keer per jaar ingezet als vrijwilliger. Maar vooral mensen die tot de Protestantse Kerk Nederland behoren én regelmatig naar de kerk gaan, zijn actief in de samenleving.

Die groep is namelijk vaker dan gemiddeld actief bij een vereniging en doen vaker aan vrijwilligerswerk: 56 procent van hen had zich minstens een keer in een jaar ingezet als vrijwilliger. Ook bij de rooms-katholieken zijn mensen die vaker naar de kerk gaan, meer betrokken. Van de mensen die aan die groep toebehoren doet ruim de helft regelmatig aan vrijwilligerswerk.

Bij moslims is ook een duidelijke scheiding te zien tussen de groep die wel en niet regelmatig een bijeenkomst bezoekt. Zo was het aantal vrijwilligers onder moslims die regelmatig naar de moskee gaan 35 procent. Van die moslims die minder vaak de moskee bezoeken, deed 20 procent aan vrijwilligerswerk.