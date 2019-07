Kabinet: geen verdere stappen tegen vuurwerk

Ze helpen je langer te feesten, zorgen dat je je vrienden beter kan verstaan en voorkomen gehoorschade: oordoppen met muziekfilter. Steeds meer mensen die naar een concert of festival gaan dragen deze doppen. Zo ook Jasper van der Heydt (19) uit Zwijndrecht, een van de ambassadeurs van de Plug in Party on Movement. In dit interview legt hij het belang van het dragen van oordoppen met muziekfilter uit.

Jasper, waarom ben jij oordoppen met muziekfilter gaan dragen?

Ik draag oordoppen met muziekfilter omdat ik zeker een aantal keer per maand naar een concert of festival ga en ik vind het vervelend om na een leuke avond last van mijn oren te hebben. Ook wil ik graag zo lang mogelijk met een goed gehoor kunnen genieten van concerten en festivals.