Canada is in de ban van een verdachte overlijdenszaak. Eerder deze week werden namelijk de levenloze lichamen van de Amerikaanse Chynna Noelle Deese (24) en haar Australische vriend Lucas Robertson Fowler (23) gevonden.

Het koppel was bezig met een reis door Brits-Colombia toen ze naar alle waarschijnlijkheid autopech kregen, zo meldt CNN. Hun lichamen werden gevonden langs een afgelegen snelweg vlakbij Liard Hot Springs.

De politie wil nog niet veel kwijt over wat er met het stel gebeurd is. Lokale media daarentegen denken zeker te weten dat het stel vermoord is. De lijkschouwer stelde al vast dat het stel door kogels om het leven is gekomen.

Jong stel dood aangetroffen langs snelweg in Canada. Foto: NSW Police Force.

Gruwelijk

De vader van Chynna vreest dat zijn dochter en haar vriend op een gruwelijke manier om het leven zijn gekomen. Hij vertelde aan de krant The Charlotte Observer, dat de politie er drie dagen over deed om de lichamen te identificeren. Dat lukte pas toen de paspoorten van Chynna en Lucas gevonden werden.

Ook vertelt de vader dat een begrafenis met een open kist niet mogelijk is omdat dat volgens de politie mogelijk te choquerend is. „Ze hadden hun route perfect uitgestippeld. Ze hadden plannen voor de toekomst en waren gemaakt om samen te zijn. Dit nieuws maakt ons kapot."

Seriemoordenaar

Lokale media vrezen dat het koppel slachtoffer is geworden van een seriemoordenaar. Er zou namelijk een man zijn die de Alaska Highway afrijdt en zo slachtoffers zoekt. Of er een verband is tussen de seriemoordenaar en de dood van het koppel is nog niet bekend.

De Canadese politie gaat deze zaak niet alleen onderzoeken. Ze krijgen hulp van de FBI en de Australische autoriteiten.