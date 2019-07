Je vakantie annuleren? Dat werkt uitstekend!

Ga je deze zomer kamperen, dan is dat negen van de tien keer oncomfortabeler dan thuis. Het begint al onderweg: met zijn allen in de bakoven richting Zuid-Frankrijk. ‘Ik zei toch dat we vandaag niet moesten gaan’, zeg je tegen de partner, terwijl de kinderen op de achterbank krijsen. Precies op het moment dat je aankomt, begint het te stortregenen. ’s Avonds kook je op een klein gasstelletje macaroni die half aangekoekt in de pan blijft zitten.

Maar tóch is kamperen het mooiste dat er is, zegt kampeerliefhebber Emiel Schenk, vanuit de auto op weg naar Italië. „Het is zo lekker. Je bent altijd buiten en hebt alles bij de hand.” Schenk kampeert al van jongs af aan en ook zijn vrouw heeft een liefde voor kamperen. „We hebben ook wel verdere reizen gemaakt, maar nu we kinderen hebben, gaan we toch het liefst met de tent op pad.”

Pre-vakantiestress

Nederland is een kampeerland pur sang. Toch zoeken we het tegenwoordig ook steeds verder op: elk jaar neemt het aantal toeristen wereldwijd toe. We willen op zoek naar warme oorden (maar wel met airco) en paradijselijke eilanden en willen dat zo goed mogelijk vastleggen. Maar laden we daar echt van op?

Nee, zegt Roos Vonk, hoogleraar sociale psychologie. „Mensen die op vakantie gaan, zijn gelukkiger dan thuisblijvers, maar dat geldt alleen vóór de reis. Daarna is er geen verschil.”

Vooraf hebben mensen veel vakantiepret, zegt Vonk, maar een week voor de vakantie komen mensen in een dip, vanwege de pre-vakantiestress. „Je moet honderd dingen doen en vraagt jezelf af of je niet beter thuis kunt blijven. Op vakantie zijn mensen dan blij, maar na de vakantie ebt het ontspannende effect snel weg en is er weinig verschil met thuisblijvers.”

Laat je pr achterwege

„Wil je dus optimaal geluk, boek dan een vakantie en annuleer twee weken van tevoren”, lacht Vonk. Dat heeft ze zelf ook gedaan, omdat haar hond geopereerd moest worden. „Eerst baalde ik daarvan, maar toen het moment dat ik op vakantie zou gaan, dichterbij kwam, was het eigenlijk wel heel lekker.”

Toch is een andere omgeving ook fijn. Een andere cultuur, taal en eten dat je thuis niet bent gewend. Wil je op reis maximaal opladen, zet dan je mail uit en houd je niet bezig met je eigen pr op Instagram, adviseert Vonk. „Het is verschrikkelijk vermoeiend om voortdurend een show te moeten maken voor de buitenwereld. Met opladen bedoelen we: even de aandacht naar binnen en jezelf afvragen: hoe gaat het met me? Daar is vakantie heel geschikt voor. Het geeft inzichten voor als je weer in de dagelijkse routine zit.”

Op je kop in de achtertuin

Maar dat je daar per se voor op reis moet, is niet waar, benadrukt de hoogleraar. „Probeer ook eens te genieten van niet op vakantie gaan. Je houdt wel vakantie, maar gaat genieten van de periode dat je nergens heen hoeft. Of zoals de Franse schrijver Marcel Proust het zei: ‘De ware ontdekkingsreis is niet het zoeken van nieuwe vergezichten, maar het kijken met andere ogen’. En dat kan gewoon in eigen land. Zélfs door het letterlijk te nemen en op de kop te gaan staan in je achtertuin.”