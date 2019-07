Irritante telefoontjes van bedrijven straks verboden

In juni waren we vooral de warmterecords aan het oplepelen. Juli lijkt echter iets anders in petto te hebben qua temperatuurrecords. Het vroor woensdagnacht namelijk in het oosten van het land.

In het oosten van het land is in de nacht van woensdag op donderdag vorst aan de grond gemeten. De temperatuur op de vroegere vliegbasis Twente daalde naar -1,6 graden. Dat is volgens weerbureau Weerplaza een record voor juli. Het record voor de laagste temperatuur op 10 centimeter stond op -1,5 graden, gemeten in Gilze en Rijen op 1 juli 1984.

Normale meethoogte