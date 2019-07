Influencers trekken massaal naar meer vol afval

In het nationale park Mulu is een Nederlandse toerist om het leven gekomen. Volgens de Maleisische krant The Star gaat het om een man van 66 die verdronk toen een rivier in een grot plotseling overstroomde.

Het park ligt in het noorden van het land. De krant schrijft dat de Nederlander samen met een lokale gids en acht andere toeristen in de grot was toen het noodlottige ongeval plaatsvond.

Anderen bleven ongedeerd