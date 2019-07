In Hilversum viel net zo veel regen als in een maand

Lekker zomerweertje? Op verschillende plaatsen in het land hebben zware regenval en onweer voor flink wat problemen gezorgd. Zo viel er vrijdag volgens volgens Weeronline in de omgeving van Hilversum zelfs 75 millimeter water in enkele uren. Dat is evenveel regen als normaal gesproken in één maand valt.

Wateroverlast na hevige regen in Hilversum. De Beatrixtunnel in het centrum is ondergelopen met water. / ANP

Hilversum blank

Gedurende de hele dag trokken vrijdag zware buien over verschillende delen van Nederland. In Hilversum zette een wolkbreuk het Mediapark blank. Volgens de brandweer stond er een flinke laag water op een aantal straten en parkeerplaatsen van het complex. In het hoofdgebouw van de NPO valt de schade mee, laat een woordvoerder weten.

78 millimeter

Normaal valt in juli gemiddeld over het land 78 millimeter. In Assen en Epe viel in korte tijd respectievelijk 55 en 46 millimeter neerslag. Dat is meer dan de helft van de gemiddelde maandelijkse hoeveelheid.

Boven het IJsselmeer werd vrijdagmiddag een waterhoos gesignaleerd. Dat is een trechtervormige slurf onderaan een wolk, veroorzaakt door snel draaiende luchtbewegingen, die water opzuigt.