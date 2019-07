'Ik hoop dat de trots snel overheerst'

De Oranjevrouwen zijn de wereldtitel misgelopen. In de finale in Lyon wonnen de Verenigde Staten verdiend met 2-0, mede dankzij een discutabele strafschop. Ondanks de teleurstelling, is er toch nog een beetje trots bij de Oranjeleeuwinnen. Wij hebben enkele reacties van de spelers onder elkaar gezet.

Sari van Veenendaal

Sari van Veenendaal hield Oranje in de WK-finale tegen de Verenigde Staten lang op de been. Het bleek niet genoeg en ze moest toch twee doelpunten incasseren (2-0). Van Veenendaal hoopt dat de teleurstelling snel plaatsmaakt voor trots.

„We hebben gestreden voor wat we waard zijn. En stiekem denk ik dat er meer in zat", sprak Van Veenendaal bij de NOS. „Maar ik denk dat we een heel mooi WK hebben gehad, waar we heel trots op kunnen zijn. We zijn nu teleurgesteld, maar ik hoop dat heel snel de trots gaat overheersen."

Sherida Spitse

Middenvelder Sherida Spitse vertelt dat ze het nog moeilijk vindt om trots te zijn. „Je bent een topsporter en wilt winnen. Maar natuurlijk mogen we trots zijn dat we tweede zijn geworden tegen een heel goed Amerika."

Bondscoach Sarina Wiegman

Bondscoach Sarina Wiegman vooral trots op de ontwikkeling van het Nederlandse vrouwenvoetbal. „In 2009 plaatsten we ons voor het eerst voor een eindtoernooi (EK), in 2015 voor het WK, in 2017 Europees kampioen en nu een WK-finale gespeeld. Dat is toch fantastisch?", aldus de bondscoach tegenover de NOS.

Jackie Groenen

Jackie Groenen kon haar tranen niet bedwingen van de teleurstelling van de nederlaag in de finale. „Als je zover bent gekomen, wil je ook de wereldtitel hebben. We mogen trots zijn, maar nu doet het nog pijn", vertelt ze na de wedstrijd aan de NOS.

Toen Jackie Groenen het podium opstapte voor de prijsuitreiking na de verloren WK-finale, hield de Franse president Emmanuel Macron haar even staande. Macron zag de tranen bij Groenen over de wangen biggelen en sprak de nummer 14 van Oranje even toe. Groenen: „Hij zei 'geweldig toernooi'". Ik heb inderdaad ook een goed toernooi gespeeld, maar ik had 'm graag winnend willen afsluiten."

Vivianne Miedema

„Uiteindelijk mogen we heel trots zijn", zei Vivianne Miedema. „Maar dat voel je niet direct na zo'n finale. Je zit acht weken bij elkaar, je leeft zo toe naar dit moment. We mochten ervan dromen om wereldkampioen te worden. Heel jammer dat het niet is gelukt."

Dominique Bloodworth

„We hadden in deze wedstrijd niets te verliezen en zo speelden we ook. We hebben Nederland voor ons gewonnen. Ik ben trots op onze prestatie", aldus Dominique Bloodworth tegenover de NOS.