Willem Holleeder, de bekendste crimineel van het land, moet levenslang de cel in voor de liquidaties van Cor van Hout (2003), Willem Endstra (2004) Kees Houtman (2005), John Mieremet (2005) en Thomas van der Bijl (2006). In de extra beveiligde rechtbank 'de bunker' in Amsterdam Nieuw-West hoorde hij de uitspraak aan. Voorzitter Wieland van de rechtbank las een 'sterk verkorte versie' van het vonnis voor. Dat duurde iets meer dan een uur. Toen het woord 'levenslang' viel in de rechtbank werd geklapt en geschreeuwd.

De rechters geloven het Openbaar Ministerie en prikken door het verhaal van Holleeder heen dat hij een 'boef' is, maar zeker geen monster - zoals hij zelf altijd zegt. Alweer vier maanden geleden eiste het Openbaar Ministerie na 61 lange zittingsdagen een levenslange gevangenisstraf tegen Holleeder. Volgens hen is hij schuldig aan vijf moorden, doodslag, poging doodslag en mede leidinggeven aan een criminele organisatie. De rechtbank gaat daar volledig in mee.

Moorden

Eén voor één behandelde de voorzitter de moorden. Allereerst die op Cor van Hout, waarbij ook Robert ter Haak dodelijk gewond raakte. Van Hout was direct overleden, ter Haak belandde nog in het ziekenhuis. Volgens de rechtbank is wettelijk en overtuigend bewezen dat Holleeder schuldig is aan het uitlokken van deze moord. Voor de moord op Willem Endstra geldt hetzelfde. Holleeder wist dat Endstra met de politie sprak en was daar zo boos over, dat hij dood moest.

Kees Houtman is in 2005 vermoord, op de oprit van zijn huis in Osdorp. Ook dat is gebeurd na uitlokken van Willem Holleeder, concludeert de rechtbank. De befaamde uitspraak „Osdorp eerst" die Holleeder deed, zou bewijzen dat Houtman eerst omgelegd moest worden. Daarna moesten de andere liquidaties volgen.

Bijvoorbeeld de liquidatie van Thomas van der Bijl, waar Holleeder volgens de rechtbank ook schuldig aan is. John Mierenmet, die door een passagier op een motor werd doodgeschoten in Thailand, stierf ook door de plannen van Willem Holleeder. Daarmee vindt de rechtbank alle moorden en de doodslag van Robert ter Haak bewezen. Holleeder was de spil in de criminele organisatie.

Video: Misdaadjournalist Peter R. de Vries komt aan bij de extra beveiligde rechtbank.

Te lang

Het hele vonnis was te lang om op te lezen in de rechtbank. Het komt in de loop van de dag wel in z'n geheel op rechtspraak.nl te staan. Ook Holleeder krijgt de papieren mee.

Volgens de rechters hebben de strafbare feiten die zijn gepleegd een „zeer ontwrichtende werking op de maatschappij". Het zijn „moorden in het criminele milieu, louter gepleegd uit eigen belang en machtsvertoon." Dat maakt de straf voor moorden van jaren geleden alsnog belangrijk. „Niemand mag aan dit soort daden ontkomen."

De voortdurende aandacht voor deze zaak in de media, heeft volgens de voorzitter geen enkele invloed gehad op het onderzoek. „We baseren ons enkel op de inhoud van het strafrechtelijk onderzoek." Het valt de rechtbank ook op dat Holleeder zelf vaak na belangrijke gebeurtenissen in het criminele milieu contact zoekt met journalisten, zoals na de dood van Sem Klepper. Dit om te sturen wat de journalisten opschrijven. Ook bedreigt hij journalisten.

Getuigen in deze zaak vreesden voor hun leven. Ze waren bang voor represailles van de kant van Holleeder. Volgens de rechtbank is die angst terecht. Meerdere getuigen die verklaringen aflegden werden later dood teruggevonden. De rechtbank vindt ook de informatie van kroongetuigen betrouwbaar. De verklaringen en geheime opnames van de zussen Astrid en Sonja Holleeder - die volgens hun broer alles bij elkaar logen - vindt de rechtbank geloofwaardig. Volgens de rechtbank blijkt uit alles dat de zussen ontzettend bang waren voor hun broer. „De band die u hecht noemt, ervaren zij als beknellend. U bepaalde alles in de familie."

Mijlpaal

Holleeder heeft altijd alles ontkent. Hij geeft toe dat hij omging met zware criminelen, maar zegt dat dat niet betekent dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten met deze personen. De inmiddels 61-jarige Willem Holleeder werd in 2014 opgepakt en heeft sindsdien niet meer met z'n scootertje door de Jordaan kunnen rijden.

Alhoewel deze uitspraak waarschijnlijk niet het einde is van de lange rechtszaak (er zal nog wel een hoger beroep volgen), is het wel een mijlpaal. Het openbaar ministerie heeft aan de zaak een zware kluif gehad. Ze eisten de zwaarste straf, gebaseerd op vrij mager bewijs. Ze hadden slechts getuigenverklaringen, geen 'hard' bewijs, zoals bijvoorbeeld dna. Toch heeft de rechtbank na meer dan zestig zittingsdagen, een dossier van een half miljoen pagina's, het horen van driehonderd getuigen en het werk van veertig rechercheurs besloten dat Willem Holleeder schuldig is.