Hollander jat geld uit fontein Rome, boete 550 euro

De krant van maandag 15 juli is morgenochtend weer te vinden in de bakken op onder andere de grote treinstations in Nederland. Kun je niet wachten? Dan hebben we goed nieuws: de krant staat nu al online.

Daarin onder meer een artikel over drugs vs. festivals. Minister Ferdinand Grapperhaus is namelijk van mening: minder festivals om drugscriminaliteit te bestrijden. Hoe zit dit precies?

Daarnaast een artikel over de overheid. Wij Nederlanders geven de relatie met de overheid een schamel zesje. Belangrijkste verbeterpunt: de overheid moet eenvoudiger en begrijpelijker.