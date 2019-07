Hoera of help? Hittegolf is een feit na hete nacht

Heb jij vannacht een beetje kunnen slapen of lag je te woelen in een snikhete kamer? Die kans is groot, want door de warme temperatuur hebben we een tropennacht achter de rug. Sterker nog: de nacht van donderdag op vrijdag werd de warmste nacht ooit gemeten. Er is nu officieel sprake van een hittegolf.

Vrijdag is het de vijfde dag op rij dat het warmer is dan 25 graden: we kunnen temperaturen van 33 tot 39 graden verwachten. In het oosten is er zelfs een superhittegolf mogelijk.

Vijf dagen boven de 30

Voor een superhittegolf, een term die Weeronline vorig jaar in het leven heeft geroepen, moet het kwik vijf dagen achtereenvolgend boven de 30 graden komen en van die dagen moet het drie keer 35 graden of meer worden. Toe maar!

Vrijdagmiddag wordt het 33 graden aan zee tot lokaal 39 graden in Limburg. De wind is matig en waait uit het oosten. In het zuiden wordt de wind geleidelijk zwak en veranderlijk van richting. In Zeeland draait de wind aan het einde van de middag naar het westen en treedt daar -de voor sommigen broodnodige- verkoeling op.

Kans op regen en onweer

Vrijdagavond en in de nacht naar zaterdag is vooral in het zuiden en westen van het land kans op enkele stevige regen- en onweersbuien. In het noorden en oosten blijft het droog. Koud wordt het echter niet. De minimumtemperatuur komt uit op 19 tot 21 graden.

Zaterdag kan het in het oosten en noordoosten regionaal nog 30 tot 32 graden worden. In het noordwesten, midden en zuiden wordt het 25 tot 30 graden. In Zeeland ligt de maximumtemperatuur rond 23 graden.

