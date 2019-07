Hitte verovert groot deel Europa

In vrijwel geheel Zuid-Europa blijft het de komende dagen – voor al diegenen die dit weekend afreizen – heerlijk zonnig, droog en warm. De komende week verovert de hitte echter grote delen van Europa, stelt Weeronline. Niet overal is dat het geval. In Centraal-Europa en Groot-Brittannië wordt het wisselvalliger en komen buien voor.

Komende dagen

In Zuid-Europa wordt het warm tot heet. Aan de costa’s in Spanje zal het de komende dagen 28 tot 31 graden zijn, in het Spaanse binnenland stijgt de temperatuur lokaal naar 37 graden. Ook in Italië zal het met 28 tot 31 graden vooral aangenaam zijn als je op het strand zit. Boven het vasteland van Griekenland is er kans op onweer, maar is het aan de kust met 28 tot 32 graden vooral prima strandweer.

Een beetje spetteren in het water wordt geen overbodige luxe. / Josep Lago | AFP

Hitte breekt aan

De temperaturen lopen in (Zuid-)Europa de komende dagen op. In Portugal worden in het binnenland dit weekend al temperaturen tot 39 graden verwacht. In Spanje en Turkije wordt het langzamerhand ook ronduit heet en zal de temperatuur lokaal tot 40 graden stijgen. In Duitsland krijg je een graadje of 35 voor de kiezen, wat ook geldt voor Italië en Griekenland.

Kans op bosbranden

In delen van Spanje, Portugal en Frankrijk is al wekenlang geen neerslag gevallen. Bodemvocht verdampt er door hoge temperaturen en daarom is het in veel gebieden zeer droog. Dan kans op bos- en natuurbranden is dan ook groot. In Frankrijk en Portugal woeden op dit moment al enkele bosbranden. Alleen op het vasteland van Griekenland is er weinig kans op vuurzeeën in de natuur. Daar heeft het de afgelopen weken namelijk geregend.

