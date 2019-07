Harde abortusdiscussie leeft ook in Nederland.

Dat er wereldwijd een harde abortusdiscussie woedt, is waarschijnlijk niemand ontgaan. Zo mag je in een aantal staten in Amerika geen abortus meer laten plegen. Artsen die dat wel doen riskeren een gevangenisstraf.

Toch moeten we ons in Nederland ook zorgen gaan maken over de harde abortusdiscussie, vertelde Tweede Kamerlid Lilianne Ploumen aan EenVandaag.

„De anti-abortusbeweging is een internationale beweging met veel geld. Ook in Nederland intimideren steeds meer activisten vrouwen die voor een abortus kiezen", waarschuwt ze.

Niet vergelijkbaar

Ploumen is dit weekend in Amerika om vrouwen daar een hart onder de riem te steken. „Ik wil laten horen dat we in Europa zien wat er gebeurt."

Ook in de landen om ons heen zijn regelmatig demonstraties. Foto: ANP.

Hoewel de situatie in Europa niet vergelijkbaar is met die in Amerika, merkt Ploumen wel dat ook politici in Nederland zich steeds vaker hardop uitspreken tegen abortus.

Vrouwonvriendelijk

Zo wil Kees van der Staaij van de SGP vrouwen het recht op abortus ontnemen. Ook 'recente uitspraken van Elco Brinkman van het CDA en de vrouwonvriendelijke uitspraken van Thierry Baudet van het FvD' zijn voor Ploumen een reden tot zorgen. „Je moet ervoor blijven strijden want je kunt er niet vanuit gaan dat dit soort rechten blijven bestaan."