Greta Thunberg gaat met zeilboot naar klimaattop VS

De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg vertrekt vorige week met een zeilboot van Groot-Brittannië richting de Verenigde Staten om een aantal klimaattoppen en protestbijeenkomsten bij te wonen.

Dit werd maandag door de 16-jarige scholiere zelf naar buiten gebracht. Het schip is volledig klimaatneutraal en zorgt er dus voor dat de activiste de wereld rond kan gaan zonder gebruik te maken van het vliegtuig.

Klimaatneutrale zeilboot

Thunberg, die dit jaar begon met de vrijdagse stakingen voor het klimaat in Zweden, tweette dat ze een “rit aangeboden kreeg op de Malizia II, een 18 meter lange boot”. Hierop heeft ze gehoor gegeven en ze zal midden augustus aan haar reis beginnen.

Zelf zal ze de boot niet besturen, dit is in handen van twee ervaren zeilers: Boris Herrmann uit Duitsland en Pierre Casiraghi uit Monaco. De Duitser is een bekende in de internationale zeilsport, hij maakte al drie keer een wereldreis zonder tussenstop.

Aan boord van de Malizia II zitten de modernste snufjes op het gebied van duurzaamheid. Zo is het vaartuig uitgerust met zonnepanelen en onderwaterturbines. Op deze wijze zal er gedurende de gehele tocht over de Atlantische Oceaan geen CO₂ uitgestoten worden.

New York en Santiago

De 16-jarige Thunberg heeft een volle agenda nadat ze is aangekomen aan de andere kant van de oceaan. Ze zal in elk geval op 23 september een VN-top over het klimaat bijwonen in New York. Ook zal de scholiere in de Verenigde staten op 20 en 27 september aanwezig zijn bij protesten voor meer maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan.

In het najaar staan er bezoeken aan Canada en Mexico op het programma. Haar reis door het Amerikaanse continent zal in december worden afgesloten met een bezoek aan de VN-klimaatconferentie die dit jaar wordt gehouden in de Chileense hoofdstad Santiago.

Om niet in de knoei te komen met haar schoolwerk, heeft ze een sabbatical genomen. Hierdoor heeft Thunberg alle tijd om deze zeilreis van vier maanden te kunnen realiseren.

„Miljoenen jongeren hebben in het afgelopen jaar hun geluid laten horen. Wereldleiders moeten beseffen dat er sprake is van een noodtoestand op klimatologisch en ecologisch gebied en dienen hiernaar te handelen. In New York en Santiago zal blijken of ze naar de oproep van de scholieren hebben geluisterd," laat een strijdbare Thunberg weten.