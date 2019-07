Grapperhaus, drugs en festivals: slechte combi

Minder festivals als wapen om de drugscriminaliteit te bestrijden. Dat opperde minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Het verkeerde middel voor het beoogde doel; dit is waarom.

Er is momenteel een drugsbeleid op festivals, maar dat blijkt volgens Grapperhaus niet te handhaven. Het idee is dat mensen die middelen mee hebben voor eigen gebruik (illegaal, maar niet direct strafbaar) worden weggestuurd als zij betrapt worden. Is de meegebrachte drugsvoorraad te groot (geschikt voor de verkoop dus), dan word je afgevoerd en ben je wel strafbaar.

Dat beleid werkt volgens de minister niet. Waarom? De politie heeft veel te weinig mankracht om het uit de klauwen gelopen aantal festivals te controleren. De oplossing: minder festivals, dan kan er weer gecontroleerd worden en wordt het drugsgebruik ontmoedigd. Dat zou dan weer zoden aan de dijk zetten in de bestrijding van drugscriminaliteit.

Proefballon

Grapperhaus liet in een interview met De Telegraaf dit proefballonnetje op. In datzelfde interview krijgt de minister van Justitie en Veiligheid er overigens op meerdere punten van langs. Hij zou namelijk niet echt weten wat hij met de problemen aan moet en wordt wat nukkig als hij daarop wordt aangesproken.

Om uit te sluiten dat de uitspraken uit hun verband zijn gerukt, belden we een woordvoerder van de minister. Een gesprek van een uur is teruggebracht naar het destillaat in De Telegraaf, maar de uitspraken kloppen wel degelijk en daar staan ze ook achter. „Het is gek om aan de ene kant de keiharde drugscriminaliteit (want dat is het) te bestrijden en agenten met gevaar voor eigen leven de drugslaboratoria te laten invallen, terwijl een paar kilometer verderop een festival huishoudt waar die troep gebruikt en gefaciliteerd wordt.” Het gaat dus om het afgeven van een signaal. De normalisering van drugs in Nederland is volgens de minister niet normaal, daarom wil hij die discussie aangaan.

Landelijk probleem

Er is ontegenzeggelijk een groot drugsprobleem in ons land. Feit: er zijn veel mensen die graag gebruiken op een feestje. Feit: daar wordt door criminelen enorm veel geld aan verdiend. Feit: die criminele activiteiten brengen veel problemen met zich mee. Denk aan de illegale laboratoria die vervuilde producten maken, karrensporen chemisch drugsafval door de straten van Nijmegen, geweld en afrekeningen.

Die criminele activiteiten zijn een groot landelijk probleem. Je kunt je wel afvragen of een feestje meer of minder daar het verschil maakt. Grapperhaus noemt zo’n 1.100 festivals in Nederland, maar daar zitten ook de dorpsbraderieën bij.

Aanpakken bij de bron

Het antwoord van de festivals liet zich raden. We hoorden woordvoerders en directeuren van MOJO, ’s lands grootste festivalorganisator, al in verschillende media aan het woord: het lijkt door dit soort uitspraken van Grapperhaus alsof er op ieder festival alleen maar drugs gebruikt worden; dat is niet het geval. Het is volgens hen ook een beter idee om het probleem bij de bron aan te pakken: de productie dus.

Je kunt je bovendien afvragen of een vermindering van het aantal festivals ook de vraag naar drugs doet afnemen. Volgens Floor van Bakkum van Jellinek in ieder geval niet. „Het is een beetje glazen bol kijken, maar minder officiële festivals leidt waarschijnlijk tot een grotere underground. Dan worden de drugs dáár gebruikt. Vanuit de invalshoek gezondheid is dat totaal onwenselijk.”

Voorlichting

Op festivals wordt verder veel gedaan aan voorlichting en veiligheid, met security en controles bij de ingang. „Van het faciliteren van drugsgebruik is geen sprake”, zegt Van Bakkum. „Hierbij wordt ook gedacht dat mensen alleen op festivals drugs gaan gebruiken. Die zoeken hun plek dan wel ergens anders. Lang niet iedereen op festivals gebruikt ook, nogal stigmatiserend om dat zo te stellen.”

Overigens liet Grapperhaus nog weten dat hij niet de minister van festivals is. Hij kan hier dus zelf geen beslissingen over doen.