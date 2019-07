'Grappende ijslikker kan tot 20 jaar gevangenis in'

De vrouw die een paar dagen geleden in het nieuws kwam omdat zij te zien was op een filmpje terwijl zij een bak ijs likt en die weer terugzet in de diepvries van een supermarkt, kan nog wel eens ernstig in de problemen komen door het 'grapje'. De Amerikaanse kan zelfs 20 jaar in de cel belanden, meldt de politie van Texas.

De video waarop te zien is hoe de vrouw lachend een bak ijs uit de schappen pakt, de verpakking opent, aan het ijs likt en vervolgens de bak weer terugzet, ging wereldwijd viral. Men zegt dat het incident plaatsvond in een Walmart in Lufkin, Texas waardoor de vrouw nu gekscherend de 'Lufkin Likker' wordt genoemd.

Het incident was duidelijk bedoeld als grap, maar de Amerikaanse politie kan er niet om lachen. Woensdag verklaarden zij in een statement dat zij bezig zijn de vrouw op de video te identificeren. „Als die identificatie eenmaal rond is, zal er een arrestatiebevel uitgaan." Ook de man waarmee de Lufkin Likker in de supermarkt was wordt gezocht.

De vrouw wordt beschuldigd van een second-degree felony: het knoeien met een consumentenproduct. Daar kan in Texas een gevangenisstraf van 2 tot 20 jaar celstraf voor gegeven worden. Ook kan de vrouw een boete tot 10.000 dollar worden opgelegd.

De betreffende Walmart heeft uit voorzorg alle bakken ijs die hetzelfde zijn als die waar de likker aangezeten heeft, verwijderd uit de winkel. Sinds het incident zijn er bij het betreffende ijsmerk tientallen reacties binnengekomen waarin gevraagd wordt of zij de ijsbekers in het vervolg kunnen sealen.