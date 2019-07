Goudzoekers nemen met geweld inheems Amazone-dorp in

Een groep van tientallen goudzoekers hebben een afgelegen tribaal dorpje in het Braziliaanse Amazonegebied ingenomen. Een dorpshoofd is doodgestoken en de gemeenschap is hun dorp ontvlucht, meldt The Guardian.

Lokale politici en vertegenwoordigers van de inheemse gemeenschap menen dat er sprake is van een vijandige invasie. De politie is onderweg om de zaak te onderzoeken.

Een ritueel binnen de gemeenschap is het drinken van Caxiri/ANP

Illegale ontbossingspraktijken

In het noordelijke deel van het Amazonegebied is er sprake van een epidemie van illegale winning van grondstoffen. Deze ongereguleerde manier van mijnbouw gaat gepaard met vernietiging van het regenwoud en het vergiftigen van de rivieren met zware metalen zoals kwik. Een groep van zo'n 50 garimpereiros, zoals de illegale goudzoekers worden genoemd, zou een gebied van 600.000 hectare binnen een indianenreservaat in de Braziliaanse staat Amapá hebben bezet.

Een leider van de locale gemeenschap is bovendien vorige week om het leven gebracht door messteken. Het lichaam van Emyra Waiãpi werd woensdag aangetroffen bij het dorpje Mariry. Hierop is besloten om de hele bevolking van Mariry te evacueren en onder te brengen naar een groter dorp verderop genaamd Aramirã.

Zaterdag bleek dat ze hier ook niet veilig waren, er zouden meerdere geweerschoten zijn afgevuurd. Inheemse leiders en lokale politici hebben hierop uit angst voor een bloedbad de politie gesommeerd snel te komen.

De gemeenschap past op kleine schaal houtkap toe /ANP

Bezetting met machinegeweren

„De garimpeiros houden het dorp op dit moment nog steeds bezet. Ze zijn zwaar bewapend en hebben machinegeweren. Daarom hebben we assistentie van de federale politie nodig," laat Kureni Waiãpi, een lid van een naburige gemeenschap verderop weten. „Als er niet wordt ingegrepen dan kan het uitlopen op bloedvergieten."

„Er is sprake van een zeer gespannen situatie," meldt burgemeester Beth Palaes van Pedra Branca do Amapari. Volgens haar is de getroffen gemeenschap zeer traditioneel ingesteld en is bezoek van buitenstaanders alleen met expliciete toestemming mogelijk.

De situatie in het noordelijk deel van Amazonegebied werd wereldkundig gemaakt door Randolfe Rodriguez die namens voor de Amapá in de Senaat zit. Hij ontving onheilspellende audioberichten uit het gebied waar wanhopige verzoeken om hulp te horen waren.

De gemeenschap was in de jaren '70 ook slachtoffer van garimpeiros /ANP

"Bloed aan zijn handen"

Senator Rodriguez meent dat het conflict in het regenwoud is te wijten aan het beleid van president Jair Bolsonaro, die dit soort invasies van afgelegen tribale gemeenschappen zou aanmoedigen.

De gemeenschap heeft het in de jaren '70 zwaar te verdienen gehad toen er eveneens illegale grondstofwinpraktijken in het gebied van de Waiãpi plaatsvonden. Omdat deze geïsoleerde gemeenschap ver buiten de moderne maatschappij leeft, raakten zij besmet met ziektes waarbij een groot aantal van hen sneuvelde. Sindsdien heeft het gebied een beschermde status en dienen de lokale bewoners met rust gelaten te worden.

„De regering van Jair Bolsonaro moedigt dit soort geweldadige invasies aan, de president heeft meermaals gezegd dat hij beschermde natuurgebieden wil openstellen voor mijnbouw en veeteelt. Ze hebben bloed aan hun handen," benadrukt senator Rodrigues.