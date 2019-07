Glazenwassers op grote hoogte vast in Den Haag

Het klimaat in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is in 2050 vergelijkbaar met dat in het hedendaagse Parijs. Dat blijkt uit een analyse van wetenschappers van Crowther Lab, dat onderdeel uitmaakt van de Zwitserse universiteit ETH Zürich.

Opvallende verandering

De onderzoekers melden dat 77 procent van de steden in de wereld tegen 2050 te maken krijgt met een 'opvallende verandering' in klimaatomstandigheden. Het gaat in sommige gevallen zelfs om omstandigheden die momenteel niet worden ervaren in bestaande grote steden, stellen ze in een verklaring.