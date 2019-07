Gestolen puppy's herenigd met gewonde moeder

De politie in Manchester heeft een man aangehouden die ervan wordt verdacht zes puppy's te hebben ontvreemd tijdens een woninginbraak. Hij zou tijdens zijn daad samen met een handlanger de moederhond, die haar pups wilde beschermen, hebben toegetakeld met een kapmes.

BBC meldt dat de politie het buitgemaakte nestje zondag elders in de Britse stad heeft aangetroffen. Zondag werden de jonge hondjes herenigd met hun moeder Zena die tijdens de inbraak een wond aan d'r kop opliep.

Puppydieven

De dieren werden buitgemaakt tijdens een inbraak in de nacht van vrijdag op zaterdag, twee mannen drongen een appartement binnen waar ze stuitten op het nestje. De inbrekers dachten blijkbaar dat zulke hondjes wel wat zouden opleveren en stopten ze in een tas. Zonder verzet ging dit niet; de moederhond trachtte haar puppy's te beschermen maar werd door een van de mannen aangevallen met een machete.

Hierbij liep de moederhond verwondingen aan haar kop op en heeft zij een behandeling bij een dierenarts moeten ondergaan. De berichten over de inbraak en de beelden van de verwondingen zorgen voor een golf van verontwaardiging in heel Groot-Britannië. Toch is er goed nieuws én een happy end; de moederhond Zena maakt het naar omstandigheden goed en de politie heeft haar nestje zo snel mogelijk naar huis gebracht.

De pups zijn weer terecht en rusten uit /GMP

Opgespoord

Een 40-jarige man werd tijdens de huiszoeking waarbij de puppy's werden aangetroffen aangehouden op verdenking van inbraak. „Dankzij de inzet van het hele team is het ons gelukt om het hondengezin te herenigen. Toch is ons werk nog niet af en willen we graag in contact komen met mensen die ons kunnen helpen."

Er zijn tijdens de inbraak niet alleen puppy's maar ook contant geld, sleutels en een smarthone buitgemaakt. De recherche is nog op zoek naar een tweede verdachte die verdedigingswonden opliep aan zijn handen en armen toen hij werd aangevallen door de dappere Zena.

„De puppy's zijn veilig en weer herenigd met hun moeder Zena die dolblij was ze weer te zien," laat de politie in een verklaring weten. Bij deze verklaring zijn eveneens beelden vrijgegeven van het nestje dat weer thuis is en rust pakt na een zeer heftig weekend.