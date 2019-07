Gedumpte katten doodgebeten door honden in opvang

Even was er sprake van een nieuw hitterecord van 41,7 graden in het Gelderse Deelen, maar dat record is door het KNMI ingetrokken. Het hitterecord is alsnog gebroken, maar dan door Gilze-Rijen. Om 14.40 uur werd daar een temperatuur van 39,4 graden gemeten en inmiddels heeft het kwik de grens van 40 graden gepasseerd.

Twijfel over weerstation

Doordat de temperatuur ongelooflijk snel steeg, ontstond er twijfel over de temperaturen in Deelen. „39 graden is al bizar hoog, laat staan 42 graden dat op een gegeven moment werd gemeten. Dat is heel onwaarschijnlijk", zegt Jaco van Wezel van Weeronline. Het KNMI onderzoekt nog wat er aan de hand is en waardoor het weerstation niet naar behoren functioneerde, maar heeft het record dus inmiddels ongeldig verklaard.