Gamer bekent livestream-mishandeling vriendin

Gamer Luke James Munday (26) heeft bekent dat hij in december 2018 zijn 21-jarige, zwangere vriendin heeft mishandeld tijdens een Fortnite-livestream. Dat schrijven buitenlandse media. De mishandeling gebeurde weliswaar buiten beeld, maar de kijkers van MrDeadMoth - de naam waarmee Munday actief is in de gamewereld - konden duidelijk klappen en gegil horen.

Maandag gaf de gamer toe dat hij schuldig is aan de mishandeling. Hij zei dat hij zijn vriendin had geslagen en tegen de grond had geduwd, iets waar hij tot twee jaar cel voor kan krijgen.

Viral beelden

De videobeelden van de mishandeling gingen al kort na de livestream viral. Daarin is te zien dat Munday eerst ruzie maakt met zijn vriendin: zij vraagt hem meermaals te stoppen met gamen en te komen eten. Wanneer hij herhaaldelijk weigert, gooit ze voorwerpen naar hem. Het gaat nog een tijdje zo door, zij vraagt hem te stoppen met gamen en hij weigert. Tot de maat schijnbaar vol is voor Munday en hij haar buiten beeld aanvliegt.

Er is dan niks meer te zien, maar kijkers horen een doffe klap en de vrouw begint te schreeuwen. De twee kinderen van het stel, van 1 en 3 jaar oud, zijn op de achtergrond luid aan het huilen.

„Niet in m’n gezicht. Niet in m’n gezicht. Waag het niet om mijn gezicht aan te raken”, zegt Campbell buiten het zicht van de camera. Even daarna zijn er weer doffe klappen te horen.

Ontslagen

Kort na de livestream werd Munday opgepakt, hij gaf tijdens zijn arrestatie meteen toe dat hij zijn vriendin in het gezicht had geslagen. De gamer werd ontslagen en hij werd verbannen van het platform waarop hij streamde, Twitch.

In de maanden na de mishandeling wilde Munday het goed maken met zijn vriendin. Het koppel mocht elkaar dankzij een contactverbod alleen in openbare ruimtes zien, maar hij smeekte de politie dat op te heffen. Naar eigen zeggen wilde de gamer hun relatie weer op laten bloeien.