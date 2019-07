Franse onderzoekers verdenken piloot MH370

Franse onderzoekers hebben nieuwe informatie gepresenteerd over de verdwijning van rampvlucht MH370 in 2014. Ze zijn erachter gekomen dat de piloot van het verdwenen Malaysia Airlines-toestel „tot het eind" de volledige controle had. De onderzoekers concluderen dat op basis van nieuwe informatie van Boeing, schrijven meerdere buitenlandse media zoals The Telegraph.

De MH370 verdween in de nacht van 8 maart 2014 boven de Indische Oceaan met 239 mensen aan boord van de radar. De Boeing 777-200ER was op weg van Kuala Lumpur naar Beijing.

Abnormale vliegbewegingen

Aan de hand van de analyse van de vluchtdata van Boeing heeft het team van onderzoekers abnormale vliegbewegingen ontdekt, die volgens de onderzoekers alleen handmatig gemaakt kunnen worden. De verdenking van piloot Zaharie Ahmad Shah wordt door deze informatie alleen maar zwaarder. De piloot zou namelijk problemen hebben gehad. Sommige onderzoekers geloven zelfs dat de man depressief was.

Op de vraag of iemand anders mogelijk de cockpit was binnengedrongen, zeiden de onderzoekers: „Het is te vroeg om dat vast te stellen, maar niets suggereert dat iemand anders de cockpit binnenging."

Mogelijk crash met opzet

De onderzoekers zeggen dat de kans bestaat dat de piloot alle 239 passagiers en crew aan boord heeft omgebracht door het toestel opzettelijk te laten crashen. Maar ze kunnen nog niks met zekerheid zeggen, omdat veel dingen nog een mysterie zijn. Het zal nog zeker een jaar duren om alle nieuw verkregen informatie van Boeing te ondezoeken.