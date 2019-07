Files zijn zelden door vrachtverkeer

Sta je weer in de file? Eén ding is zeker: het komt meestal niet door de ongelukken met vrachtwagens, in tegenstelling tot wat veel mensen denken. Dat meldt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) op basis van de jaarrapportage van de Stichting Incident Management Vrachtauto's (Stimva) over 2018.

Bijna 90 procent van de files wordt domweg veroorzaakt door volle wegen en slechts in 0.5 procent door ongelukken met vrachtwagens.

Wel veel hinder

Vrachtwagens met pech zijn ook maar beperkt (0,9 procent) oorzaak van files. Maar weggebruikers kunnen volgens TLN wel veel hinder ondervinden bij een vrachtauto-ongeval.

Vrijdag zorgde een geschaarde vrachtauto op de A44 bij Sassenheim voor een lange file en uren oponthoud. Wie in de hitte in de lange file achter het ongeluk stond, kreeg van de hulpdiensten drinkwater uitgereikt. „Voor dergelijke ongevallen is veel media-aandacht", aldus de brancheorganisatie.

„De impact van vrachtauto-ongevallen is natuurlijk wel een stuk groter dan bij ongelukken met personenauto’s", aldus TLN. „Het wegdek moet bijvoorbeeld gereinigd worden of een beschadigde vangrail gerepareerd. De vracht die wordt vervoerd moet in veel gevallen worden opgeruimd en overgeladen in een andere vrachtauto. Dat kan uren in beslag kan nemen."