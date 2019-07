Experts antwoorden op vragen over jeukrups

„Jackie Groenen geeft de bal diep op Lieke Martens. Martens legt 'm breed op Vivianne Miedema. Miedema moet scoren. Miedema?! MIEDEMAAAA GOAL!" Nee, dit is geen verzonnen verslag van de halve finale van het WK vrouwenvoetbal tussen Nederland en Zweden. Dit was het verslag van de openingswedstrijd op de voetbaltafel van Utrecht Centraal met Anouk Hoogendijk (oud-international) en FC-Utrecht-speler Sean Klaiber achter de hendels tegen twee NS-machinisten.

Jeugdsentiment

De voetbaltafel is grotendeels gemaakt van gerecyclede stukken trein, met name vloerdelen, en werd woensdagmiddag geopend. „Het was even geleden dat ik had getafelvoetbald”, glimlacht Hoogendijk na haar eerste potje. „Er zit een soort jeugdsentiment aangekoppeld. Maar na een tijdje ging het beter. Vroeger in de voetbalkantine, toen er nog geen Playstations bestonden, gingen we gewoon buitenspelen of tafelvoetballen. Alleen ik vind dit toch veel leuker. Je kan gewoon praten en hebt lekker contact met elkaar."