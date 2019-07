Expert: Stop geen ijsjes in je vagina

Afkoeling zoeken was zeker wel nodig de afgelopen dagen. Vrijdag werd voor de tweede dag op rij de 40 graden aangetikt. Mensen zonder toegang tot zwembadjes, meren of strand zochten een andere manier om af te koelen. Experts waarschuwen voor deze 'creatieve' oplossing.

Ze raden mensen namelijk af om ijsjes in hun vagina te steken, om verkoeling te zoeken tijdens de hittegolf. De trend is volgens dokters zeer gevaarlijk.

Record

Niet alleen Nederland had het zwaar de afgelopen dagen. Ook in onder meer België, Duitsland en Verenigd Koninkrijk werden recordtemperaturen aangetikt. Zo werd in het Verenigd Koninkrijk mogelijk het landelijke temperatuurrecord verbroken: donderdag is 38,7 graden gemeten in de botanische tuinen bij Cambridge University.

Toch raden experts vrouwen af om ijsjes in hun vagina te steken. „De vagina bestaat uit heel gevoelige huid. Wanneer je er voorwerpen in stopt, kunnen die infecties, irritaties en wonden veroorzaken. Je steekt dus het beste helemaal niets in je vrouwelijk geslachtsdeel, en al helemaal geen ijsjes. De suiker kan de pH-waarde van je vagina in de war brengen”, legt dokter Sarah Welsh uit aan Metro UK.

Gynaecoloog Shree Datta vult haar aan: “Als je daar beneden wil afkoelen, draag dan liever licht, katoenen ondergoed dat niet aanspant. Een koude douche nemen (zonder je vagina van binnen te wassen, en genoeg water drinken zal moeten volstaan”, aldus de specialist.