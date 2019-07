Escort bijt stuk oor van man af na ruzie

Niet alleen Miljuschka Witzenhausen maakt zich zorgen om haar moeder Astrid Holleeder; andersom is Astrid ook helemaal niet gerust op de veiligheid van haar dochter. Ze maakt zich sinds haar getuigenis in de zaak-Holleeder heel erg druk. „Door haar bekendheid is ze ook een makkelijke prooi", zegt Astrid Holleeder in een interview dat zaterdag in De Telegraaf verschijnt.

„Als iemand haar iets aan zou doen, kan ik mezelf dat nooit vergeven", aldus de zus van Willem Holleeder, die donderdag werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Zelf zit Astrid in een beschermingsprogramma omdat zij kroongetuige was in de zaak tegen haar broer. Over het hele traject van getuigen schreef Astrid twee boeken, waarin ze het ook uitgebreid heeft over het leven met Willem.

Ze ziet haar dochter en kleinkinderen daardoor vooral via FaceTime en Skype. „Samen dingen doen, zoals naar de dierentuin, nee, dat zit er niet meer in."