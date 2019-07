Er mag weer gebarbecued worden in Bunnik

We verbreken hitterecord na hitterecord, want ook deze dag is weer de warmste 26 juli ooit gemeten. En tegelijkertijd liggen de eerste kruidnoten al weer in de schappen. Moet jij er al aan denken?

Nederland zucht onder de hitte en de hittegolf een feit, maar toch zijn de kruidnoten bij de Jumbo in het Overijsselse Goor alweer te koop. „Vorig jaar hadden we ze in augustus”, zegt manager Joop Peters. „Toen kregen we verschillende opmerkingen dat ze te vroeg in de schappen lagen. Toen dacht ik: dan wil ik ze volgend jaar nog eerder.”

Gimmick