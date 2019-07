'El Chapo' tekent beroep aan tegen uitspraak

De maatschappij moet sekswerk als gewoon werk zien. Dat is de boodschap van een nieuwe campagne die Amsterdamse sekswerkers vanaf woensdag twee weken lang voeren. Op elektronische borden bij bus- en tramhaltes vragen zij aandacht voor hun werk. De boodschap is iedere minuut tien seconden te zien op verschillende plekken in de binnenstad.

Overlast op de Wallen

De campagne komt op het moment dat het stadsbestuur van Amsterdam iets wil doen aan de misstanden in de prostitutie en de overlast op de Wallen. Burgemeester Femke Halsema stelt de raad onder meer voor om de raambordelen te verplaatsen naar elders in de stad. Een andere mogelijkheid is juist meer werkplekken op de Wallen en rond het Singel. Ook een optie is de gordijnen van de ramen te sluiten, zodat de sekswerkers niet meer te zien zijn vanaf de straat.