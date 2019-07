Echtpaar moet baby's afstaan na blunder ivf-kliniek

Een ivf-kliniek in Amerika heeft een grote fout begaan. Een vrouw beviel van twee baby’s die niet van haar bleken te zijn, waarna ze de kinderen moest afstaan. De vrouw en haar man klagen nu de kliniek aan.

Niet betrouwbaar

Omdat het het echtpaar niet lukte op de natuurlijke manier zwanger te worden, schakelden zij de hulp van de kliniek in. Daar begonnen zij aan een ivf-behandeling van zo’n 100.000 dollar. Eén poging liep op niets uit, maar niet lang daarna raakte de vrouw zwanger van een tweeling.

De ivf-arts liet het echtpaar weten dat vier van hun vijf bevruchtte embryo’s meisjes waren. Toen later op de echo bleek dat het om twee jongetjes ging, was het echtpaar dan ook verbaasd. Volgens de kliniek kon dit best, omdat een echo nooit 100 procent betrouwbaar is.

Toen de vrouw vervolgens beviel van twee jongetjes, was er verwarring alom. Daar kwam nog bij dat de jongetjes niet Aziatisch waren, terwijl de vrouw dat wel is. Er moest een dna-test aan te pas komen om uit te wijzen dat de kinderen inderdaad geen familie waren van de man of vrouw, maar ook niet van elkaar.

Emotionele schade

CNN meldt dat onderzoek naderhand uitwees dat de kliniek twee embryo’s van twee andere paren bij de vrouw hadden geplaatst. De jongetjes werden na hun geboorte bij hun biologische ouders geplaatst.

Wat er met hun eigen embryo’s is nog steeds onduidelijk. Het echtpaar eist een geldbedrag voor de emotionele schade.