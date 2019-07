Duitser gaat viral, wordt opgepakt om kinderporno

De ov-chipkaart zal mogelijk langzamerhand verdwijnen, er worden namelijk uiterlijk in 2021 nieuwe betaalwijzen voor het openbaar vervoer ingevoerd. Twee jaar later komt er mogelijk definitief een eind aan de ov-chipkaart zoals we die nu kennen. Reizigers betalen dan met hun bankpas of mobiele telefoon.

Gemak

Volgens staatssecretaris Sientje van Veldhoven, van Infrastructuur en Waterstaat, is de nieuwe manier van afrekenen er vooral op gericht om gemak te bieden aan reizigers. Ook is de nieuwe betaalwijze goedkoper voor vervoerders. De huidige ov-chipkaart is volgens de D66-bewindsvrouw „een duur systeem waarvan de technische ondersteuning in de toekomst onzeker is.”