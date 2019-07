Duitse vaccinatieweigeraars gaan op de bon per 2020

De Duitse federale regering heeft het helemaal gehad met ouders die hun kinderen niet inenten tegen de mazelen en zet nu grof geschut in. Vanaf 2020 kunnen zogenaamde anti-vaxxers een boete op hun deurmat verwachten die kan oplopen tot 2500 euro.

Het plan wordt naar alle waarschijnlijkheid met een meerderheid aangenomen door de Bondstag en hiermee wordt het inenten tegen de mazelen vanaf maart volgend jaar verplicht, meldt VTR NWS.

Schoolverzuim

Het wetsvoorstel moet nog wel goedgekeurd worden, maar dit lijkt een formaliteit. De regering van Angela Merkel is voorstander van de vaccinatieplicht en ook andere partijen hebben zich achter het voorstel geschaard. Vanaf volgend jaar moet iedereen ingeënt worden tegen de mazelen, dit vooral om kinderen op crèches en scholen te beschermen. Ook de veiligheid in ziekenhuizen, asielzoekerscentra en op schoolkampen moet hiermee gewaarborgd worden.

Toch is er geen sprake van een vaccinatieboete, deze boete wordt namelijk gekoppeld aan de leerplicht. Kinderdagverblijven en scholen weigeren echter om kinderen die niet zijn ingeënt toe te laten en hiermee overtreden de ouders dus de leerplicht.

De verplichte vaccinatie geldt voor alle Duitsers die voor 1970 is geboren zijn. Een kleine groep mensen is hiervan uitgesloten omdat zij tot een risicogroep behoren, dit kan met een verklaring van de huisarts voorkomen worden. Voor oudere mensen geldt de plicht niet omdat zij de mazelen doorgaans als kind al hebben gehad en hierdoor genoeg anti-stoffen in hun lichaam hebben om beschermd te zijn.

Een baby met mazelen op de Fillipijnen /Wikimedia Commons

Groepsimmuniteit

Niet ieder kind kan worden gevaccineerd tegen de mazelen, maar dit is ook niet altijd nodig. Wanneer minstens 95 procent van de bevolking een prikje heeft gehad dan treedt er groepsimmuniteit op. Hierdoor zijn er te weinig lichamen voor de ziekte om zich te verspreiden en zal deze uiteindelijk verdwijnen. Zo ver is het echter nog lang niet, vanwege een toenemende achterdochtige houding op vaccinaties besluiten steeds meer ouders om hun kroost niet tegen kinderziektes in te enten.

Hierdoor is de vaccinatiegraad in sommige gevallen tot zelfs onder de 90 procent gedaald. Dit is niet alleen gevaarlijk voor de kinderen van de anti-vaxxers, maar ook voor baby's die nog te jong zijn voor de vaccins of mensen die vanwege gezondheidsredenen niet ingeënt kunnen worden. Mazelen verloopt in de meeste gevallen zonder levensbedreigende situaties, maar kan in ernstige gevallen leiden tot dodelijke hersenvliesontstekingen. Vooral in Afrikaanse landen is de virusinfectie nog steeds een belangrijke doodsoorzaak bij jongeren, in Duitsland zouden 1 á 2 mensen per jaar aan de ziekte bezwijken.

De mazelen was aan het begin van deze eeuw bijna uitgeroeid in de westerse wereld, maar wint in de afgelopen jaren steeds meer terrein. In sommige Europese landen is zelfs sprake van een epidemie en deze epidemie wordt voor een belangrijk deel toegeschreven aan anti-vaxxers. Het besluit van de Duitse overheid past in het actieplan van Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Deze organisatie ging in 2015 van start met een actieplan voor Europa waar 53 landen, waaronder ook Nederland, aan meedoen. Het doel van deze campagne is dat mazelen voor eens en altijd in de geschiedenisboekjes belandt.