Drugsgebruik op straat verboden in 200 gemeenten

De volgende keer dat je in het openbaar een jointje opsteekt, kun je maar beter even goed checken waar je precies bent. Steeds meer gemeenten verbieden namelijk het gebruik van drugs op straat. Je hoeft maar één stap over de gemeentegrens te zetten en je krijgt een boete. Of stap een andere gemeente in en je ontwijkt diezelfde boete.

Algeheel verbod

218 van de in totaal 355 gemeenten hebben inmiddels een algeheel verbod op drugsgebruik afgekondigd voor de publieke ruimte, zoals parken, straten of openbare gebouwen. De verboden zijn opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV), blijkt uit een inventarisatie van de NOS.

Niet alleen softdrugs, zoals wiet zijn verboden, maar vaak ook harddrugs mogen niet op straat worden gebruikt. De gemeenten waarin zo'n totaalverbod geldt, volgen daarmee niet de landelijk geldende Opiumwet. In die wet staat dat het gebruik van soft- en harddrugs in Nederland expliciet niet strafbaar is, alleen de handel en productie ervan.

Het verbod op het gebruik van drugs wordt, naast in veel gemeenten, ook gebruikt op plekken waar veel overlast is. Bijvoorbeeld het Mercatorplein in Amsterdam, of de boulevard van Scheveningen. Van de grote steden geldt er alleen in Rotterdam een verbod. In veel andere grote steden, zoals Amsterdam, geldt het verbod dus alleen op bepaalde plekken.