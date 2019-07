Drietal gepakt in Sydney voor aanslagplannen

De Australische politie heeft dinsdag drie mannen opgepakt die van plan waren onder meer politiebureaus en ambassades in Sydney aan te vallen. Het gaat om mannen van 20, 23 en 30 jaar, die banden zouden hebben met de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS).

Twee van hen worden ervan verdacht lid zijn van een terroristische organisatie en het voorbereiden van een aanslag. De derde man wordt verdacht van minder ernstige feiten, maar de precieze aanklacht is niet bekendgemaakt.

WhatsApp en Telegram

Mick Willing van de politie New South Wales zei dat de mannen elkaar kennen via sociale media, waaronder chatdiensten WhatsApp en Telegram. Daarnaast hielden de drie er volgens Willing gelijke denkbeelden op na.

De politie zegt dat een van de verdachten sinds vorig jaar onder toezicht stond van de autoriteiten, nadat hij was teruggekeerd uit Libanon. Hij had daar plannen gemaakt om in Afghanistan mee te vechten met IS.

Op foto's is verder te zien dat het huis waar ze zich ophielden wordt doorzocht. Wat daar is aangetroffen, is (nog) niet bekend gemaakt door de lokale autoriteiten.