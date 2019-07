Drie zwemmers om het leven gekomen bij Haage kust

In het water van de Noordzee in de regio Den Haag zijn zondagavond drie zwemmers overleden.

De drie slachtoffers vielen op twee verschillende plekken: ter hoogte van het Zuiderstrand in Den Haag kwam een iemand om, even verderop in Wassenaar voor de Wassenaarse Slag konden twee drenkelingen niet meer gered worden.

Twee meldingen tegelijk

De hulpdiensten in de regio Den Haag moesten zondagavond twee keer uitrukken voor zwemmers die in de problemen waren gekomen in de Noordzee. Medewerkers van 112 ontvingen eerst een melding dat er iemand in de Noordzee ter hoogte van het Zuiderstrand in Den Haag in de problemen was.

Ongeveer op hetzelfde moment kwam er een soortgelijke melding binnen, in het water voor de Wassenaarse Slag in Wassenaar moesten er eveneens twee mensen gered worden.

Reddingsactie

Er werd een grote reddingsactie op touw gezet waarbij meerdere voertuigen van de KNRM, de kustwacht en reddingsbrigade betrokken waren. Ook werd een traumahelikopter ingezet. De drie slachtoffers zijn op de kant door de hulpdiensten gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten.

De familieleden van de slachtoffers zijn op de hoogte gebracht. De identiteit van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. Volgens de KNRM was er geen sprake van een sterke stroming in de zee. De drie waren waarschijnlijk ook niet ver in de zee, want ze werden door omstanders uit het water geholpen.

Het was zondag in het begin van de avond nog behoorlijk druk op het strand op de beide locaties. Veel mensen zijn getuige geweest van de gebeurtenissen.