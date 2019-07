Doodstraf voor Marokkanen na moord op toeristen

Tijdens een stedentrip in drukke steden als Barcelona, Parijs of Rome zijn we vaak extra alert op onze portemonnee. Maar in eigen land lijkt dat iets minder het geval. Niet Spanje of Frankrijk, maar Nederland staat - ook in de vakantieperiode - bovenaan de lijst van landen waar de meeste creditcards gerold worden. Op 2 en 3 staan Spanje en Frankrijk, gevolgd door Italië en Portugal.

In 8 procent van de gevallen is er na diefstal van de creditcard ook echt sprake van schade. Gemiddeld gaat het daarbij om een schadebedrag van 800 euro. Dat blijkt uit cijfers van International Card Services (ICS). En in te veel gevallen wordt de pincode bij de creditcard bewaard.

Nederlanders gebruiken creditcard veel